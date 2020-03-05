Рада отправила Рябошапку в отставку

Верховная Рада приняла постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке (№3154). За это решение проголосовали 263 народных депутата из 376, зарегистрированных в сессионном зале.
Постановлением предусматривается выражении недоверия Рябошапке, что влечет его отставку с должности. В постановлении, в частности, отмечается, что, учитывая "важность и срочность установления справедливости по ключевым запросам общества, существуют все основания утверждать о низкой эффективности выполнения Русланом Рябошапкой обязанностей генерального прокурора и, как следствие, его несоответствии занимаемой должности".
Документ вступает в силу с момента принятия.