Рада отправила Рябошапку в отставку

РепортерUA 05 Мар 2020 - 21:13

Верховная Рада приняла постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке (№3154). За это решение проголосовали 263 народных депутата из 376, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусматривается выражении недоверия Рябошапке, что влечет его отставку с должности. В постановлении, в частности, отмечается, что, учитывая "важность и срочность установления справедливости по ключевым запросам общества, существуют все основания утверждать о низкой эффективности выполнения Русланом Рябошапкой обязанностей генерального прокурора и, как следствие, его несоответствии занимаемой должности".

Документ вступает в силу с момента принятия.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Как вы относитесь к вакцинации?
Loading...