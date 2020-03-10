Директор запорожской «Дубовки» заявил,что скульптура, убившая ребенка, не была на балансе парка

Директор парка «Дубовая роща» Олег Комаренко прокомментировал трагический случай, который произошел в парке 8 марта.
Напомним, на 10-летнюю девочку упала деревянная скульптура медведя, весом около 200 кг. Ребенок получил травму головы и сразу же потерял сознание. Пострадавшую доставили в реанимацию областной детской больницы.
Вчера, 9 марта, девочка скончалась от полученных травм.
По словам Олега Комаренко, фигура находилась на территории парка, однако рядом были размещены надписи о том, что залезать на эти фигуры запрещено.
– Проводится служебное расследование. Есть видео, как это произошло. Ребенок находился без присмотра родителей, они прибежали позже, после несчастного случая. Как выяснилось позже, они, скорее всего, праздновали в одном из кафе. К тому же рядом были предупреждающие надписи о том, что залезать на фигуры нельзя, – отметил Олег Комаренко.
Назначено служебное расследование. Свои выводы должны сделать правоохранители, установив виновных.