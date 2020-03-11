В Запорожской области хотят перевести школьников на дистанционную форму обучения и запретить массовые мероприятия

В Запорожской области рассматриваются вопросы о возможности введения карантина в дошкольных и учебных заведениях и перевода школьников на дистанционную форму обучения, запрет проведения массовых мероприятий и т.п. Об этом шла речь на внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое 10 марта состоялось под руководством заместителя председателя облгосадминистрации Андрея Антонова.
Как сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения облгосадминистрации Марина Воловик, в учреждения здравоохранения области всех форм собственности, руководителей обособленных подразделений ГУ «Запорожский областной лабораторный центр МЗ Украины» доказано рекомендации МЗ Украины относительно действий при обнаружении лица, соответствует определению случае 2019- nCоV. Руководством городов Запорожье, Бердянск, Мелитополь были определены учреждения здравоохранения, которые будут подлежать перепрофилированию в случае массового поступления больных острой респираторной болезни, вызванной коронавируса.
Напомним, сегодня, 11 марта, Кабмин решил ввести общенациональный карантин в связи с коронавирусом.