Украина приостановила авиасообщение с Италией из-за вспышки коронавируса. Об этом после заседания Кабмина в среду, 11 марта, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Сегодня решение: фактически это отмена авиасообщения с Италией. Пока. В дальнейшем будем принимать соответствующие решения», - сказал он.
Также премьер выразил надежду на то, что к лету эпидемия коронавируса пойдет на спад.
«Надеемся, что к лету эпидемия пойдет на спад. Конечно, мы ожидаем изобретения лекарств. Чем позже допустим этот вирус на территорию Украины, чтобы как можно мягче пройти этот период. Сегодня не идет речь, что нас обойдет эпидемия», - заявил Шмыгаль.
Также он заверил, что Украина готова к мировому финансовому кризису.
«У нас как никогда высокая ликвидность в банках, у нас высокие золотовалютные резервы, у нас есть запас по бюджетному курсу, который запланирован … Мы готовы встретить финансовый кризис», - заявил Шмыгаль.
По его словам, финансовая ситуация в стране может создать дополнительные фиинансовые возможности для отечественных экспортеров. В частности, в агропромышленном комлексе.