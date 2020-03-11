В Запорожье также вводят карантин в школах из-за коронавируса

С завтрашнего дня, 12 марта, приостанавливается учебный процесс в школах и внешкольных учреждениях Запорожья.
Об этом в Фейсбуке сообщил мэр Владимир Буряк.
В детских садах карантин пока не объявлен. В дошкольных учреждениях усилят мониторинг за состоянием здоровья детей. Мэр призывает родителей оставлять детей дома, если есть такая возможность.
Все массовые мероприятия в городе также отменяются, в торговых центрах и местах отдыха рекомендовано ограничить часы работы.
Для семейных врачей закупят быстрые тесты для выявления заболевании аппараты искусственной вентиляции легких.
Отметим, что в Запорожье и области нет ни одного случая заболевания коронавирусом, у одной из жительниц COVID-19 только подозревают, результаты анализов будут известны в пятницу.
Срок действия карантина в мэрии не сообщают.
Ранее РепортерUA сообщал о том, что в Кабмине заявили о введении трехнедельного карантина в Украине.