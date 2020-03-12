В ЗНУ объявили карантин: преподаватели будут работать по индивидуальным графикам

В Запорожье кроме школ, учебный процесс приостанавливается и в ВУЗах. С сегодняшнего дня, 12 марта, аудиторные занятия отменены в Запорожском национальном университете, включая колледжи и структурные подразделения. Карантин объявлен до 4 апреля.
Соответствующий указ подписал ректор Николай Фролов, сообщает пресс-служба университета.
Факультеты и кафедры должны обеспечить условия для самостоятельного изучения дисциплин студентами, используя дистанционные методы подготовки и систему электронного обеспечения обучения Moodle ЗНУ. В график образовательного процесса 2019/2020 учебного года для дневной и заочной форм обучения внесут изменения, которые опубликуют на сайте университета.
На период действия карантина для административно-управленческого, обслуживающего и вспомогательного персонала, работников административно-хозяйственной части устанавливается режим работы с 10:00 до 15:30 без перерыва.
Деканам факультетов, директорам колледжей, руководителям структурных подразделений на период введения карантина:
- усилить контроль за соблюдением работниками санитарно-гигиенических норм;
- не допускать к работе работников с симптомами вирусного заболевания;
- способствовать оформлению отпусков работникам, по их желанию, имеющих детей в возрасте до 14 лет;
- осуществлять контроль за соблюдением работниками режима работы.
Также будут отменены на период карантина массовые мероприятия образовательного, научного, социального, спортивного и художественно-развлекательного характера, пробное ВНО.
На сайте «Запорожской политехники» пока нет информации о введении карантина.
В Запорожском государственном медицинском университете также карантин, с 12 марта по 3 апреля, сообщается на сайте ЗГМУ.