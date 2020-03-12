В Черновицкой области мужчина убил жену и годовалого ребенка. Видео

Житель Черновицкой области убил топором 36-летнюю жену и задушил годовалую дочь. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в четверг, 12 марта.
Инцидент произошел в селе Заволока Сторожинецкого района. 38-летний мужчина сам позвонил в полицию и сообщил, что убил свою жену и малолетнего ребенка.
«Правоохранители выяснили: находясь в доме по месту жительства, человек топором зарезал 36-летнюю жену и задушил 1,5-летнюю дочь. Почему так поступил – объяснить не может. Сейчас полицейские осматривают место происшествия, опрашивают злоумышленника и возможных свидетелей и очевидцев преступления», - сказано в сообщении.
Мужчина задержан. Начато уголовное производство по признакам пунктов 1 и 2 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) УК.