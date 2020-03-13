Через 48 часов Украина закроет границу для иностранцев

РепортерUA 13 Мар 2020 - 15:31

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина закроет границу для иностранцев через 48 часов в связи со вспышкой коронавируса в мире. Об этом он заявил на брифинге, передает РБК-Украина.

Секретарь СНБО отметил, что заседание совета, которое началось в 12:30, продолжается.

«Через 48 часов мы закрываем границу для иностранных граждан», - об этом заявил Данилов.

Он отметил, что все граждане Украины, которые находятся за границей, смогут вернуться в Украину. Данилов отметил, что через две недели будут принимать следующее решение.

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