Через 48 часов Украина закроет границу для иностранцев

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина закроет границу для иностранцев через 48 часов в связи со вспышкой коронавируса в мире. Об этом он заявил на брифинге, передает РБК-Украина.
Секретарь СНБО отметил, что заседание совета, которое началось в 12:30, продолжается.
«Через 48 часов мы закрываем границу для иностранных граждан», - об этом заявил Данилов.
Он отметил, что все граждане Украины, которые находятся за границей, смогут вернуться в Украину. Данилов отметил, что через две недели будут принимать следующее решение.