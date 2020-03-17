ВРУ ввели уголовную и административную ответственность за нарушение правил карантина

Кодекс Украины об административных правонарушениях дополнен ст. 44-3 «Нарушение правил карантина людей», согласно которой нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней», другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями, влечет за собой наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, на должностных лиц - в размере от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, административная ответственность установлена за самовольное оставление места обсервации (карантина) лицом, которое может быть инфицировано коронавирусной болезнью COVID-19.
Кроме того, повышенная уголовная ответственность за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний выложена в ст. 325 Уголовного кодекса в такой редакции: «Нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний, наказывается штрафом от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет».
Те же действия, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.