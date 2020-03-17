Геращенко: Полиция будет контролировать количество пассажиров в общественном транспорте

Ограничить движение общественного транспорта в Украине сейчас необходимо для того, чтобы остановить распространение вируса. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов, сообщает пресс-служба МВД.
«Самое главное - это зупниты распространения вируса. Наиболее опасным местом для заражения является общественный транспорт. Поэтому было принято тяжелое решение, но мы делаем это для того, чтобы остановить эпидемию», - отметил Антон Геращенко.
По его словам, контролировать все транспортные ограничения будет полиция.
«У нас есть для этого все рычаги. Мы предупреждаем всех владельцев пассажирских перевозок, они обязаны работать по закону», - сказал замминистра.
Он также добавил, что надеется, что все граждане в государстве будут прислушиваться и останутся на самоизоляции.
«Эти две недели крайне необходимы для того, чтобы проявились все те, кто приехал в Украину из Европы, из других стран, чтобы в них проявилась болезнь и мы могли полностью посчитать тех лиц, которые являются зараженными на коронавирус», - сказал Антон Геращенко.
Ранее стало известно, в рамках борьбы с эпидемией коронавируса, Правительство Украины решило ввести ограничения на численность пассажиров, которые одновременно могут находиться в салонах городского общественного транспорта. Таким образом в маршрутках, троллейбусах, автобусах и трамваях будет ездить по 10 человек максимум.