Как в Запорожье во время карантина будут проходить религиозные собрания

В связи с введением дополнительных карантинных мер в Запорожье для предотвращения распространения коронавируса в городе прекращена или приостановлена работа множеств мест массового скопления людей. В число таких входят и религиозные собрания.
РепортерUA подготовил справку, как будут работать религиозные конфессии во время карантина в Запорожье.
На время карантина полностью прекращают свою деятельность:
- община Церковь Иисуса Христа Святых последних дней Запорожья;
- Церковный совет евангелистской-менонитской общины (останется только помощь немобильным больным по домам);
- Главный раввин Запорожской области;
- Имам ДУМУ УММА.
Перешли на богослужение малых групп - до 10 человек:
- харизматичная Церковь «Источник Жизни» (отменили все конференции и массовые мероприятия);
- областное объединение Христиан Веры Евангельской (также отменена молодежная конференция 21 марта, под вопросом семейная конференция 28 марта, массовые молитвы перенесены по домам, решается вопрос о воскресных богослужениях);
- Адвентисты седьмого дня Запорожья и области;
- Армянская апостольская церковь Запорожской области Церкви Сурб Аствацацин (сегодня, 17 марта, запланировано проведение молитвы верных церкви о преодолении коронавируса).
Проводят дополнительную санобработку в церквях, обратились к верующим, которые плохо себя чувствуют, оставаться дома:
- Бердянская епархия УПЦ (ждут Синода УПЦ относительно дальнейших действий);
- Запорожская епархия УПЦ (ждут Синода УПЦ относительно дальнейших действий);
В областном объединении Евангелистских Христианских Баптистов распущены воскресные школы. Верующих из зоны риска и тех, кто чувствует себя плохо, просят отказаться от посещения служб.
В Харьковско-Запорожской диецезии Римо-Католической церкви от участия в недельной Св. Мечи освобождаются:
- люди старше 60 лет;
- болеющие гриппом и ОРВИ;
- дети и подростки до 18 лет, а также взрослые, ухаживающие за ними;
- все, кто обоснованно боится заразиться коронавирусом.
Богослужения без изменений продолжатся в Запорожской епархии Православной церкви Украины, Донецком Епархате Украинской Греко-Католической Церкви.