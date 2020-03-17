Как в Запорожье во время карантина будут проходить религиозные собрания

РепортерUA 17 Мар 2020 - 15:16

В связи с введением дополнительных карантинных мер в Запорожье для предотвращения распространения коронавируса в городе прекращена или приостановлена работа множеств мест массового скопления людей. В число таких входят и религиозные собрания.

РепортерUA подготовил справку, как будут работать религиозные конфессии во время карантина в Запорожье.

На время карантина полностью прекращают свою деятельность:

- община Церковь Иисуса Христа Святых последних дней Запорожья;

- Церковный совет евангелистской-менонитской общины (останется только помощь немобильным больным по домам);

- Главный раввин Запорожской области;

- Имам ДУМУ УММА.

Перешли на богослужение малых групп - до 10 человек:

- харизматичная Церковь «Источник Жизни» (отменили все конференции и массовые мероприятия);

- областное объединение Христиан Веры Евангельской (также отменена молодежная конференция 21 марта, под вопросом семейная конференция 28 марта, массовые молитвы перенесены по домам, решается вопрос о воскресных богослужениях);

- Адвентисты седьмого дня Запорожья и области;

- Армянская апостольская церковь Запорожской области Церкви Сурб Аствацацин (сегодня, 17 марта, запланировано проведение молитвы верных церкви о преодолении коронавируса).

Проводят дополнительную санобработку в церквях, обратились к верующим, которые плохо себя чувствуют, оставаться дома:

- Бердянская епархия УПЦ (ждут Синода УПЦ относительно дальнейших действий);

- Запорожская епархия УПЦ (ждут Синода УПЦ относительно дальнейших действий);

В областном объединении Евангелистских Христианских Баптистов распущены воскресные школы. Верующих из зоны риска и тех, кто чувствует себя плохо, просят отказаться от посещения служб.

В Харьковско-Запорожской диецезии Римо-Католической церкви от участия в недельной Св. Мечи освобождаются:

  • люди старше 60 лет;
  • болеющие гриппом и ОРВИ;
  • дети и подростки до 18 лет, а также взрослые, ухаживающие за ними;
  • все, кто обоснованно боится заразиться коронавирусом.

Богослужения без изменений продолжатся в Запорожской епархии Православной церкви Украины, Донецком Епархате Украинской Греко-Католической Церкви.

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