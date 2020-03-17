В Черновицкой области от коронавируса скончалась 33-летняя женщина

По состоянию на 20:00 17 марта в Украине лабораторно подтверждены 14 случаев заражения COVID-19. Из них два случая привели к смерти пациентов, сообщает Минздрав.
По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 14 положительных результатов на COVID-19. В том числе: 10 в Черновицкой, один в Житомирской, один в Киевской областях и два случая в Киеве.
Сегодня из 14 зараженных обнаружены семь: 44-летний житель Киевской области, который был заграницей, и шесть жителей Черновицкой области: 31-, 10-, 18-летние жители, двое детей возрастом год и десять месяцев и шесть месяцев, а также 33-летняя женщина, которая скончалась.