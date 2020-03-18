Как в Запорожье дезинфицируют общественный транспорт. Фото

РепортерUA, фото с сайта Запорожского горсовета 18 Мар 2020 - 09:19

В Запорожье усилили работы по дезинфекции общественного транспорта. Об этом сообщается на сайте Запорожского горсовета.

Санитарную обработку транспорта осуществляют дважды в сутки с применением дезинфицирующего средства. При необходимости группы уборщиков выезжают на конечные остановки, где проводят дополнительную дезинфекцию. В мэрии сообщают, что обязательный медосмотр в начале и после завершения рабочего дня во время карантина проходят не только водители, но и все работники «Запорожэлектротранса».

В 5 утра начинается первая суточная дезинфекция в троллейбусном депо № 2. Сначала автобус или троллейбус проходит через автоматическую мойку щетками и аппарат высокого давления с применением моющих средств, далее – уборщицы работают вручную, тщательно обрабатывая все внутренние элементы транспорта.

- Сначала подметаем пол, затем протираем все панели, окна и поручни. После этого с помощью распылителя, в котором подготовленный раствор дезинфицирующего вещества, опрыскиваем все сиденья, стены, пол, – рассказала уборщица троллейбусного парка № 2 КП «Запорожэлектротранс» Людмила Клименко.

Такую тщательную обработку транспортные средства в депо проходят дважды в день: перед утренним выходом автобусов на маршрут и ночью после завершения рейсов. При необходимости бригады уборщиков выезжают на конечные остановки, где при передаче смены водителей или обеденного перерыва транспорт дезинфицируется повторно.

По словам начальника троллейбусного парка № 2 КП «Запорожэлектротранс» Олега Переверзева, такие уборки мы проводили постоянно. С введением карантина увеличилось их количество и добавилось опрыскивание «Санитабом».

– Каждый из водителей получает ежедневно индивидуальные средства защиты, имеются в виду маски, и проходит медицинский осмотр. Если раньше медицинские работники осуществляли допинг-контроль и измеряли давление, то сейчас обязательно измеряется температура и проверяются дыхательные пути. После этого - делается обязательная отметка в путевом листе. На время карантина медицинский осмотр было решено проводить и для всех работников депо. Каждый посещает медицинского работника в начале и в конце смены, - отметил Олег Переверзев.

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