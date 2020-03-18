Транспортный карантин: как его соблюдают в Запорожье и что об этом думают маршрутчики. Фотофакт

Сегодня, 18 марта, в Запорожье вступают в силу дополнительные карантинные мероприятия, которые призваны предотвратить распространение COVID-19 в Украине. В частности идет речь о том, что в действие введено ограничение по перевозке пассажиров в общественном транспорте: не более 10 человек в маршрутных такси и не более 20 человек в автобусах.
РепортерUA пообщался с водителями запорожских маршруток и узнал, готовы ли перевозчики и пассажиры к введенным ограничениям.
Как рассказали сами водители, им пока непонятно, как подобные ограничения будут контролироваться в городе: кто именно должен осуществлять контроль за количеством пассажиров, будут ли на остановках дежурить мобильные группы, согласны ли пассажиры на всех остановках стоять в очередях. Кроме того, в случае нарушения водителям грозят огромные штрафы (от 17 тыс. грн), которые могут привести к закрытию работы маршрутов всех частных перевозчиков.
Сейчас водители уже соблюдают меры предосторожности: во время перевозки они одевают маски, проветривают салон транспортного средства, возят антисептики. Но они также отмечают, что не видят подобной осторожности от пассажиров: единицы носят маски, перчатки и прочее. По их словам, именно пассажиры представляют наибольшую опасность. В частности, в больших автобусах водитель не сможет контролировать самостоятельно, сколько пассажиров заходит одновременно, а также дезинфицировать каждую купюру.
По словам перевозчиков, из-за непредусмотрительности людей, в Запорожье действительно может начаться эпидемия, которая приведет не то что к ограничениям, а к полной остановке движения общественного транспорта.
На остановке нам удалось увидеть всего несколько людей в медицинских масках. Прохожие сетуют на то, что сейчас трудно их где-то найти, а на работу добираться нужно. Люди выражают недовольство ограничительными мерами, хотя в нынешних ситуациях соглашаются, что они необходимы. Но каким образом придется добираться на работу, если водители не будут останавливаться из-за того, что в салоне автомобиля уже есть 10 человек, пока не понимают.
Напомним, что постановлением Кабмина, которое было принято 16 марта, во всех населенных пунктах страны с 12:00 18 марта запрещены:
- регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении (кроме перевозки легковыми автомобилями)
перевозки более 10 пассажиров одновременно в одном транспортном средстве в городском электрическом (трамвай, троллейбус) и автомобильном транспорте, который осуществляет регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах в обычном режиме движения;
- перевозки более 10 пассажиров одновременно в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси;
- заезд на территорию автостанций автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении, и реализация владельцами автостанций билетов автомобильным перевозчикам, которые выполняют такие перевозки.