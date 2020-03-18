Среди заразившихся коронавирусом украинцев есть депутат ВРУ

РепортерUA 18 Мар 2020 - 14:02

Министерство здравоохранения Украины официально подтверждает заражение коронавирусом одного из народных депутатов. Об этом говорится в сообщении Минздрава в Telegram.

Сообщается, что среди 14 официально зафиксированных случаев COVID-19 есть народный депутат Украины.

«Проводятся все необходимые исследования и эпидемиологическое расследование. Ему предоставляется амбулаторное лечение в условиях самоизоляции… В случае необходимости пациент будет госпитализирован», - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что медики проведут всю необходимую работу с людьми, которые контактировали с ним. При этом в Раде данный народный депутат 16 и 17 марта отсутствовал.

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