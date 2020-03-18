Киевсовет разрабатывает план по возобновлению работы метро

РепортерUA 18 Мар 2020 - 18:55

В Киевсовет разрабатывает план специальных мероприятий, которые позволят возобновить работу метрополитена, но с ограничениями. Об этом рассказал в среду, 18 марта, секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, сообщает ЦТС.

 

«Неработающий метрополитен - огромная проблема для города. Но киевская власть должна выполнять постановление Кабинета министров. Мы вместе с коллегами разрабатываем план спецмероприятий, чтобы метро все-таки заработало, но с некоторыми ограничениями», - сказал он.

По словам чиновника, метрополитен должен обслуживать людей, работающих на стратегических предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Речь идет в том числе омедработниках, ездящих на работу из соседних областей, и которые критически необходимы на своих рабочих местах. Поэтому, добавил Прокопив, разрабатывается программа для Киевпастранса, чтобы обеспечить проезд этих людей на работу и с работы.

Напомним, киевское метро закрыли на карантин в рамках предупреждения распространения коронавируса накануне в 23:00.

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