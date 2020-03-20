В Запорожье начали дезинфицировать подъезды домов. Фото

РепортерUA 20 Мар 2020 - 10:05

С 19 марта КП «Запорожремсервис» проводит ежедневную профилактическую дезинфекцию многоэтажек, удерживаемых на балансе. Работники предприятия в частности обработали противомикробным раствором подъезда дома по адресу ул. Лобановского, 29 в Днепровском районе.

Как сообщили в Запорожском горсовете, КП «Запорижремсервис» обслуживает жилой фонд Вознесеновского, Заводского и части Днепровского районов.

Вчера работали 5 мобильных групп. Путем распыления специального раствора из пульверизаторов обработали входные помещения, лифтовые площадки, а также лифтовые кабины. Работники коммунального предприятия работают в перчатках и масках.

Кроме того, работники продезинфицировали панели вызова домофонов, лифтов, а также перила лестницы.

– В ближайшее время ожидаем поставку препарата - аналога того, каким сейчас обрабатываются салоны общественного транспорта. То есть он не вреден. Планируем до конца карантина - ориентировочно 3 апреля - ежедневно осуществлять такие операции, - рассказал директор КП «Запорижремсервис» Сергей Ращепкин.

Также работники КП «Наш город» обработали специальной противомикробной смесью подъезд девятиэтажки (бывшего общежития), по адресу ул. Чаривная 42 в Шевченковском районе.

- Таким образом дезинфицируем все 115 домов и общежития, которые находятся у нас на балансе. Работаем со специальными смесями на основе спирта. Прилагаем максимум усилий для того, чтобы помешать распространению коронавируса, - рассказал ведущий инженер КП «Наш город» Денис Хмыров.

 

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