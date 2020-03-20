Никаких посещений и партнерских родов: в запорожских роддомах карантин

В связи с эпидемией COVID-19 в роддомах Запорожья был предпринят ряд шагов для недопущения распространения вируса. Как рассказал редакции РепортерUA главврач КУ «Областной перинатальный центр» Александр Кирилюк, на данный момент в центре временно запрещены партнерские роды. Разрешить их могут лишь в исключительных случаях, например, когда роженица не в состоянии самостоятельно передвигаться или требует постоянного присмотра.
Однако этим нововведения связанные с карантином не ограничились, также под запретом находится и посещение молодых мам в палатах, и любые визиты в послеоперационное отделение центра. Кроме того, были отменены все занятия, которые ранее проводились с молодыми родителями на базе учреждения. Отдельно Александр Кирилюк отметил, что перинатальный центр часто предоставляет консультации другим роддомам, однако сейчас все они переведены в дистанционный режим, за исключением крайних случаев.
Такая же ситуация сложилась и в других роддомах города. В частности главврач 3-го родильного дома, к которому с недавнего времени относится и 1-роддом, Сергей Коломоец, также сообщил о временном запрете на партнерские роды. Кроме того, как и в перинатальном центре, запрещены любые посещения женщин после родов и реанимационного отделения. В 4-м роддоме, на данный момент, введены такие же ограничения.
Продлятся эти меры вплоть до полного снятия карантина в регионе.