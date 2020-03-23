В Запорожье создали штаб для помощи одиноким пенсионерам

На базе Городского центра помощи Запорожья создан специальный штаб, который будет помогать продуктовыми наборами тем, кому это действительно нужно – одиноким пожилым людям, маломобильным категориям населения.
Если вы хотите помочь продуктами или в качестве волонтера, обращайтесь по телефону: +380664871817 (контактный телефон Запорожского городского территориального центра социального обслуживания).
Расчетный счет для перевода средств - наименование получателя: ОО МЦД. Код получателя: 39409359. Счет получателя: UA083133990000026006055711846. Название банка: Запорожский РУ АО КБ «ПРИВАТБАНК».
Со временем, когда штаб наберет обороты, появится возможность закупать и бесплатно раздавать маски и медикаменты социально незащищенным слоям населения.
Напомним, в Запорожье работает официальный Telegram канал по информированию о борьбе с распространением коронавируса - https://t.me/covid_zp.