Ночью из Китая прибыл самолет с партией тестов на коронавирус

Сегодня ночью самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт «Борисполь» с китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
Военный борт привез в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 000 тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19.
После того, как санитарные службы завершили проведение дезинфекционных мероприятий, самолет разгружают.
Медицинские средства, в частности тесты для ПЦР, в ближайшее время будет передано в лаборатории в каждый регион Украины.
Экспресс-тесты, а также медицинские маски будут направляться для первоочередных нужд медиков, военнослужащих, сотрудников полиции, пограничной службы и других.
Быстрые тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для проверки людей, у которых выявлена повышенная температура и есть подозрение на коронавирусную болезнь. В случае положительного результата экспресс-теста врачи должны взять дополнительный образец для подтверждения в лаборатории с помощью ПЦР-теста.
Закупка медицинских средств в Китае состоялась во исполнение договоренностей Президента Украины Владимира Зеленского и представителей крупного бизнеса. Это только первая партия медицинского груза из Китая. На этой неделе запланировано еще несколько рейсов.