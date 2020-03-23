Убийство в запорожском отделе полиции: ГБР сообщило о подозрении оперуполномоченному

РепортерUA 23 Мар 2020 - 12:53

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе, сообщили о подозрении оперуполномоченному одного из отделов полиции Главного управления Нацполиции в Запорожской области в покушении на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Речь идет о Днепровском отделе.

Как сообщили в пресс-службе ГБР, 12 января 2020 года полицейский в нерабочее время распивал спиртные напитки с коллегой в помещении своего служебного кабинета. Оперуполномоченный произвел несколько выстрелов из собственного травматического оружия в стены и мебель, за что получил от потерпевшего замечания. Возмутившись на недовольство коллеги, полицейский с близкого расстояния выстрелил ему в голову, причинив тяжелые повреждения головы и сотрясение головного мозга.

По данным следствия, после этого оперуполномоченный и третьи лица, которые не присутствовали во время выстрела, рассчитывая на наступление смерти потерпевшего, попытались скрыть факт убийства: они скрыли стреляные гильзы и заменили пистолет, а подозреваемый дал показания о том, что потерпевший собственноручно попал себе в висок.

В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на проверку версии причастности руководства отдела полиции и других сотрудников полиции к сокрытию преступления.
 
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Запорожской области.  В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
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