Убийство в запорожском отделе полиции: ГБР сообщило о подозрении оперуполномоченному

Как сообщили в пресс-службе ГБР, 12 января 2020 года полицейский в нерабочее время распивал спиртные напитки с коллегой в помещении своего служебного кабинета. Оперуполномоченный произвел несколько выстрелов из собственного травматического оружия в стены и мебель, за что получил от потерпевшего замечания. Возмутившись на недовольство коллеги, полицейский с близкого расстояния выстрелил ему в голову, причинив тяжелые повреждения головы и сотрясение головного мозга.
По данным следствия, после этого оперуполномоченный и третьи лица, которые не присутствовали во время выстрела, рассчитывая на наступление смерти потерпевшего, попытались скрыть факт убийства: они скрыли стреляные гильзы и заменили пистолет, а подозреваемый дал показания о том, что потерпевший собственноручно попал себе в висок.