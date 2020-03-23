Восемь жителей Молдовы заразились коронавирусом после поездки в Украину

РепортерUA 23 Мар 2020 - 15:10

В Молдове коронавирус подтвердили у восьми человек, вернувшихся из Почаевской лавры. Об этом заявил премьер Молдовы Ион Кику в понедельник, 23 марта, пишет Корреспондент.

Группа людей поехала на автобусе в паломничество в Почаевскую лавру, после возвращения у восьмерых из них выявили новый коронавирус. Остальные на сегодня находятся под наблюдением. В связи с этим Кику призвал граждан временно не ходить в церкви.

«Например, граждане, которые поехали во время эпидемии в монастырь, в Украину, и теперь уже восемь зараженных людей оттуда, и есть риск того, что весь тот автобус инфицирован. Ничто нас не спасет, если мы неосознанно едем инфицироваться», - сказал молдавский премьер.

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