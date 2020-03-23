Запорожцам на заметку: как изготовить защитную маску

На фоне распространения коронавируса COVID-19 по всему миру повысился спрос на медицинские маски, поэтому найти их в аптеках сейчас практически невозможно. Можно изготовить маску самостоятельно.
Для того, чтобы обезопасить себя и других людей, можно сделать защитную маску самостоятельно в домашних условиях. Пример, представлен ниже:
Кому стоит надевать маску:
-
тем, кто контактирует с больными;
-
тем, у кого есть признаки респираторного заболевания, особенно кашель;
-
для безопасности в общественных местах.
-
Помните, что защитная повязка должна закрыть подбородок, нос и рот - к глазам.
Такую маску нужно менять через 3-4 часа.