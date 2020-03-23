Запорожцам на заметку: как изготовить защитную маску

РепортерUA, по материалам Судова влада 23 Мар 2020 - 16:25

На фоне распространения коронавируса COVID-19 по всему миру повысился спрос на медицинские маски, поэтому найти их в аптеках сейчас практически невозможно. Можно изготовить маску самостоятельно.

Для того, чтобы обезопасить себя и других людей, можно сделать защитную маску самостоятельно в домашних условиях. Пример, представлен ниже:

Кому стоит надевать маску:

  • тем, кто контактирует с больными;

  • тем, у кого есть признаки респираторного заболевания, особенно кашель;

  • для безопасности в общественных местах.

  • Помните, что защитная повязка должна закрыть подбородок, нос и рот - к глазам.

Такую маску нужно менять через 3-4 часа.
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