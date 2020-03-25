У двух жителей Запорожской области подтвердили коронавирус

За прошедшие сутки в Украине лабораторно подтверждено 29 случаев заболевания на коронавирус, из них два случая - в Запорожской области.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, 24 марта коронавирус лабораторно подтвержден у 2 человек, еще 13 случаев в Черновицкой области, Киевской - 7, Тернопольской - 2, Киеве - 2, Волынской - 1, Луганской - 1 и Одесской области - 1.
По информации на 7:00 25 марта в Украине зарегистрировано еще 11 случаев заболевания COVID-19.
РепортерUA обратился за комментарием в Областной лабораторный центр МОЗ, который опубликуем в ближайшее время.
10:18. В Министерстве здравоохранения подтвердили данную информацию и отметили, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 25 марта 2020 в Центр поступило 185 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 941 сообщение о подозрении на COVID-19.