В Запорожье с 14:00 вводится режим ЧС

В Запорожье в связи с обнаружением двух первых случаев заражения коронавирусом вводится режим ЧС. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Владимир Буряк.
Городской голова сообщил, что зафиксированы первые случаи заболевания в Запорожье. Это подтвердили тесты, полученные вчера. По словам Владимира Буряка, таких результатов было получено четыре: люди приехали из Куршавеля и Египта, их возраст - от 41 до 55 лет.
«Коронавирус уже в Запорожье, поэтому сегодня с 14:00 по решению исполкома мы вводим режим чрезвычайной ситуации в городе. Но я прошу всех не паниковать и в который раз настаиваю на необходимости оставаться дома и выходить на улицу только в случае острой необходимости!», - написал мэр.
Режим чрезвычайной ситуации предполагает мобилизацию всех городских ресурсов, дезинфекцию в городе, соблюдение карантинных мер. В таком положении могут полностью остановить работу общественного транспорта.
Напомним, что сегодня, 25 марта, утром в Лабораторном центре МОЗУ в Запорожье подтвердили только два случая заражения в регионе.