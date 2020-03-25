В Запорожской области создали Антикризисный штаб по борьбе с COVID-19

РепортерUA 25 Мар 2020 - 14:56

Завтра, 26 марта, в 15:00 состоится первое заседание Регионального антикризисного штаба по борьбе с Коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Запорожской области для оперативного реагирования на ситуацию, которая сложилась в результате распространения вируса типа COVID-19. Об этом сообщает отдел коммуникаций Запорожского областного совета.

В его состав входят руководители Запорожской областной госадминистрации, Запорожского областного совета, лидеры депутатских фракций Запорожского областного совета, руководители крупных промышленных предприятий и бизнеса Запорожской области, правоохранительных органов, профильные специалисты в области здравоохранения.

Целью создания Антикризисного штаба указываетсяконсолидация усилий в борьбе с коронавирусом и привлечение всех ресурсов для противодействия эпидемии. В частности, ресурсов областного бюджета, крупных промышленных предприятий, благотворительной помощи бизнеса. Планируется, что перераспределенные и полученные средства будут направлены на закупку средств индивидуальной защиты, лекарств, обеспечение больниц необходимыми медицинскими средствами.

Заседание Антикризисного штаба будет проходить в закрытом режиме в большом зале Запорожского областного совета с соблюдением требований карантинного режима. Вся информация будет предоставлена ​​в полном объеме.

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