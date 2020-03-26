Кто может не платить проценты по кредитам: разъяснения НБУ. Видео

РепортерUA 26 Мар 2020 - 10:06

Во время карантина банки продолжают начислять проценты по кредитам, а оплатить их можно уже после завершения этого периода. Об этом в видеообращении заявила заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, ролик опубликован в Facebook.

Льготный режим обслуживания, или же «кредитные каникулы», - это не прощение долгов, а отсрочка для заемщиков, чье финансовое состояние ухудшилось. Банки продолжают начислять проценты за пользование кредитами. Ведь параллельно они начисляют проценты по депозитам и платят их.

То есть, пока действует карантин, проценты начисляются, но оплатить вы их можете после завершения карантина. О льготном режиме нужно договариваться с банком. И делать это дистанционно. Для этого нужно предоставить подтверждение потери работы, существенного снижения доходов или прекращения бизнеса.

 

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