Обязательный «масочный режим» и антисептики у входа в помещение: как в Запорожье усилили карантинные меры

Вчера, 25 марта, состоялось внеочередное заседание местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций г. Запорожье, во время которого было принято ряд решений по поводу противодействия распространению коронавируса.
В частности, комиссия решила:
1. Ввести на территории города Запорожья обязательный «масочный режим» для людей, которые находятся в административных, производственных помещениях и в финансовых и банковских учреждениях.
2. Предложить жителям города на период карантина не пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах, придомовых территориях.
3. На период действия режима чрезвычайной ситуации разрешить работу стационарных магазинов, которые реализовываеют продовольственные и бытовые товары; аптек; заведений общественного питания, которые работают в режиме доставки, ветеринарных клиник, магазинов по продаже зоотоваров.
4. Собственникам магазинов, АЗС, аптек, финансовых и банковских учреждений необходимо ограничить количество посетителей в одном торговом зале в расчете 1 человек на 10 кв.м., при учете соблюдения дистанции между людьми не менее чем 1,5 метра.
5. Обязать собственников данных заведений разместить в свободном доступе средства антисептического действия при входе в помещение, торговый зал или обеспечить каждого посетителя одноразовыми перчатками.