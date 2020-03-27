Задержаны подрывники банкомата в Энергодаре: двое из них бывшие полицейские. Видео

Правоохранители задержали группу мужчин, которые взорвали банкомат в Энергодаре. Двое из них бывшие работники правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области.
Как сообщал РепортерUA ранее, 25 марта около 3:50 по улице Лесной в городе Энергодар взорвали банкомат. Злоумышленников удалось разыскать. Ими оказались мужчины, 1976, 1976, 1977 и 1985 годов рождения.
«Фигуранты имели широкий круг коррупционных связей. Двое из них – бывшие работники правоохранительных органов. Еще один из них находился в розыске за совершение ряда тяжких преступлений. Злоумышленники использовали высокий уровень законспированости. Они разработали тщательный план. При этом для его воплощения они использовали плавсредство и переправились через реку из Днепропетровской области в Запорожскую, а именно в город Энергодар. После этого пытались таким же образом оставить место совершения преступления, однако их задержали оперативники», – рассказал заместитель начальника ГУНП - начальник криминальной полиции Руслан Невожай.
По местам проживания и в транспортных средствах злоумышленников провели обыски. В результате изъяты вещественные доказательства, свидетельствующие о причастности фигурантов к противоправной деятельности. Проверяется причастность членов преступной группы к совершению аналогичных преступлений на территории четырех областей Украины.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление) и ч. 5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.