В Запорожье суд посадил под домашний арест заместителя директора «Дубовки»

Жовтневый районный суд избрал меру пресечения заместителю директора по техническим вопросам парка «Дубова Роща». Об этом говорится в реестре судебных решений.
Прокуратура просила взять чиновника под круглосуточный домашний арест. Но сам подозреваемый и его адвокат в судебном заседании возражали против удовлетворения ходатайства. Сторона защиты просила применить к подозреваемому дневной домашний арест ссылаясь на то, что он страдает ряд хронических заболеваний, а именно гипертонией и хронический панкреатит.
В результате суд постановил взять заместителя директора парка «Дубовая роща» под ночной домашний арест на два месяца (с 22:00 до 6:00).
Напомним, 8 марта в Александровском районе Запорожья на восьмилетнюю девочку упала деревянная скульптура. Ребенка доставили в больницу, где на следующий день она скончалась от полученных травм.
Напомним, что директор парка Олег Комаренко прокомментировал происшествие. Он сообщил, что фигура находилась на территории парка, однако рядом были размещены надписи о том, что залезать на эти фигуры запрещено.
Кроме того, мэр Запорожья Владимир Буряк подписал распоряжение об отстранении от исполнения обязанностей директора парка «Дубовая роща».
В пятницу, 13 марта, Олега Комаренко уволили с занимаемой должности.