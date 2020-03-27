Тело умершего от коронавируса мужчины из Тернополя родственникам выдали в пакете. Видео

На Тернопольщине тело умершего от коронавируса мужчины выдали родственникам в специальном мешке. Об этом сообщает региональное СМИ ОВІД.
Ольга Тутова, дочь 68-летнего пенсионера, приехала вместе с мужем забрать тело отца из инфекционной больницы. Она рассказала, как происходила выдача тела.
«Нам выдали отца в черном пакете. Папа был тяжелый, поднять невозможно было самому. И вот это пакет просто тянули по земле. Сам мой муж это делал, руками и тянул. Пакет черный, оборвался в руках. Это было что-то страшное. Никто не вышел даже в гроб положить», - сказала Ольга Тутова.
Она добавила, что поднять гроб, чтобы занести в машину, они сами не смогли.
«Мы просили помощи – никто не реагировал. Мы гроб тянем, доски рассыпаются, потому что это был асфальт. К нам вышли на помощь только после того, как мы позвонили главному врачу инфекционной больницы. Вышел мужчина, полностью одетый в защитный костюм, и начал упрекать нас, что не мы (родственники) должны этим заниматься, а санэпидемслужба», - рассказала Ольга.
Вместе с мужем они перевезли тело умершего отца в родное село Ковалевку своим транспортом. После того как гроб вынесли, машину продезинфицировали как могли самостоятельно.
Похоронили же 68-летнего мужчину в тот же день в селе Ковалевка. Так как никто из односельчан не захотел помочь, то могилу копали зять, сельский председатель Коваливки, мэр Монастыриской и его заместитель.
Сейчас область даже не имеет разработанного алгоритма действий и процедуры захоронения людей, умерших от коронавируса. Однако еще вчера в обед новоназначенный глава Тернопольской облгосадминистрации заявлял, что погребением погибшего будут заниматься государственные структуры.
«Захоронением будет заниматься райадминистрация, мы дали поручение отдельное. А с кем контактировал, соответственно органы составили круг контактных лиц. Информация обрабатывается», - говорил председатель ОГА Владимир Труш.
Однако получилось все наоборот. Умершего мужчину в черный пакет положили в том в чем он приехал в Тернопольскую городскую инфекционную больницу.
Руководитель управления здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации Владимир Богайчук говорит, даже после смерти существует риск заразиться коронавирусом. Именно поэтому всех, кто умирает от коронавируса, будут хоронить в пакетах и в закрытых гробах. Заниматься этим должны соответствующие службы. Родственники же, которые были в контакте с инфицированным, должны сидеть на карантине в самоизоляции.
И вот, дочери умершего и ее мужу, которые занимались захоронением отца и контактировали в последние дни с больным, до сих пор не сделано тестов на наличие коронавирусной инфекции.
«Никто к нам не позвонил, не спросил, нужно ли проводить эти тесты. Мы отца возили в больницу и водили. Врачи об этом знают, но о нас забыли», - рассказывает Ольга Тутова.
Власти оправдываются, говорят, что тесты сделают, но не сразу. Потому что сейчас срочно проверяют всех медиков Монастыриской больницы. Практически весь медперсонал контактировал с инфицированной медсестрой, которая сейчас в тяжелом состоянии в реанимации. И уже есть 9 медиков, заболевших COVID-19.
Только контактных лиц в регионе уже есть около 3000, говорят правоохранители и Тернопольское областное управление здравоохранения. Проверка врачей продолжается и сегодня. Большинство работников районной больницы, в которых обнаружены коронавирус еще несколько дней назад принимали пациентов. Что касается транспортировки и организации похорон погибшего от коронавируса чиновники обещают разобраться и принять необходимые меры. Признаются в государстве до сих пор не существует инструкции - кто и как должен проводить захоронения людей умерших от коронавируса.