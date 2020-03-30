СБУ проводит обыски в здании Запорожского горсовета

РепортерUA 30 Мар 2020 - 11:05

Сегодня, 30 марта, сотрудники СБУ проводят обыски в здании Запорожского городского совета. Следственные действия проводят в кабинетах чиновников.

Как РепортерUA сообщили в СБУмероприятия проходят в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 УК Украины («Злоупотребление властью»).

По информации издания, в частности обыск проводят первого заместителя мэра Сергея Мешка, начальника отдела землеустройства управления земельных ресурсов Запорожского городского совета Юлии Сколибог.

В ближайшее время ожидайте на РепортерUA детальную информацию.

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