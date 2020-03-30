СБУ проводит обыски в здании Запорожского горсовета

Сегодня, 30 марта, сотрудники СБУ проводят обыски в здании Запорожского городского совета. Следственные действия проводят в кабинетах чиновников.
Как РепортерUA сообщили в СБУ, мероприятия проходят в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 УК Украины («Злоупотребление властью»).
По информации издания, в частности обыск проводят первого заместителя мэра Сергея Мешка, начальника отдела землеустройства управления земельных ресурсов Запорожского городского совета Юлии Сколибог.
В ближайшее время ожидайте на РепортерUA детальную информацию.