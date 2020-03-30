Кабмин: Все, кто возвращается из-за границы будут проходить обязательную обсервацию

Люди, которые возвращаются из-за границы из страны или региона с местной передачей коронавируса в обществе, считаются такими, что имели контакт с больным болезнью COVID-19. Поэтому обязательно должны пройти 14-дневную обсервацию в специализированных учреждениях, определенных областными государственными администрациями. Такое условие предусмотрено новыми изменениями к постановлению № 211, принятые 29 марта на заседании правительства.
Отмечается, что областные и Киевская городская государственные администрации должны обеспечить обустройство специализированных учреждений для организации обсервации (изоляции), транспортировку к ним лиц, нуждающихся в обсервации, и медицинское наблюдение за ними.
Кроме того, правительственным решением установлено, что лица, которые имели контакт с больным острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, или болеют и не требуют госпитализации, должны самоизолироваться. Это означает, что на установленный врачом период необходимо воздерживаться от контакта с другими лицами (кроме тех, с которыми совместно проживают) и посещения общественных мест.
В то же время разрешается находиться в неотложных случаях в местах торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и учреждений здравоохранения при использовании средств индивидуальной защиты и соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра.
Также Правительство поручило Министерству цифровой трансформации разработать и внедрить электронный сервис для проведения мониторинга соблюдения гражданами самоизоляции или обсервации.