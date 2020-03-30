В случае ограничения работы транспорта запорожцам выдадут спецсправки: документ

РепортерUA 30 Мар 2020 - 19:22

В Запорожье разработали действий в случае ограничения работы общественного транспорта. Данные меры обсудили на внеочередном заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций города.

В частности, члены комиссии согласились с предложением начальника управления по вопросам транспортного обеспечения и связи Александра Власюка об обязательном использовании средств индивидуальной защиты в общественном транспорте. Также было решено утвердить единую форму специальной справки, которая будет предоставлять право на проезд в случае ограничения работы общественного транспорта общего пользования.

В случае ограничения работы общественного транспорта с 5:00 до 10:00 и с 15:00 до 20:00 будет обеспечена работа дежурных автобусов, согласно утвержденнымх за соответствующими маршрутами тарифов, исключительно для перевозки тех людей, которые имеют спецсправки, удостоверения личности средства индивидуальной защиты

В  случае если предприятия, организации не будут включены в список объектов жизнеобеспечения города, их руководителям рекомендуют обеспечить перевозку своих сотрудников, составив договор о регулярных специальных перевозках. 

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