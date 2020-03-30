Министром здравоохранения Украины назначили Максима Степанова

РепортерUA 30 Мар 2020 - 19:55

Сегодня, 30 марта, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании назначила Максима Степанова Министром здравоохранения Украины. Его кандидатуру поддержали 246 народных депутатов. Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.

Максим Степанов родился в 1975 году, имеет медицинское образование, закончил Донецкий государственный медицинский университет им. Максима Горького. В 2004 году получил второе образование, экономическое, закончив Киевский национальный экономический университет по специальности «Международная экономика».

Имеет большой менеджерский опыт: работал заместителем председателя Государственной налоговой администрации Украины, возглавлял Полиграфический комбинат Украина, с 2017 до 2019 года работал председателем Одесской областной государственной администрации. Во время работы в Одесской ОГА работал над созданием крупнейшего в Украине Центра нефрологии и диализа.

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