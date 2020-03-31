При тушении лесного пожара в Китае погибли 19 человек

В юго-западной китайской провинции Сычуань по меньшей мере 19 человек погибли при тушении лесного пожара. Среди жертв 18 пожарных и один сотрудник местного лесного хозяйства, сообщает Синьхуа во вторник, 31 марта.
Пожар вспыхнул в понедельник в 15:50 по местному времени (09:50 по Киеву) на ферме возле города Сичан Ляншань-Ийского автономного округа и быстро распространился по окрестным горам из-за сильного ветра.
Около 02:00 в ночь с понедельника на вторник (20:00 понедельника по Киеву) 18 пожарных и работник лесного хозяйства, бывший их проводником, оказались в ловушке огня, когда ветер резко сменил направление.
Отмечается, что в общей сложности на борьбу с пожаром направлено около 700 военных и порядка 300 пожарных.