В Раде заблокировали подписание закона о земельном рынке

В Верховной раде Украины заблокировали подписание законопроекта о рынке земли, принятого парламентом в ночь на 31 марта. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.
Так, на сайте парламента опубликованы два проекта постановлений №№2178-10-П - 2178-10-П1 «Об отмене решения Верховной рады о принятии во втором чтении и в целом как закона проекта ЗУ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обращении земель сельскохозяйственного назначения (регистр. №2178-10 от 10.10.2019 года)». Авторы постановления – два внефракционных нардепа.
Таким образом, до рассмотрения данных постановлений, подписание законопроекта №2178-10 заблокировано как для главы парламента, так и для президента.
Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал принятие законопроекта о рынке земли. По его словам, принятие этого документа - первый шаг к земельной реформе.