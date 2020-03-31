В Раде заблокировали подписание закона о земельном рынке

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Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

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Как вы относитесь к вакцинации?
Положительно, каждый год делаю прививки
19%
Я против плановой вакцинации, а особенно детей
7%
Положительно, только планирую сделать
11%
Не думаю об этом
9%
Хорошо, но прививки делал(а) последний раз в детстве
41%
Негативно, не считаю, что прививки работают
14%
Всего голосов: 1091
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