Минздрав разрешил работу украинских рынков с определенными условиями. Документ

Министерство здравоохранения Украины разрешило торговлю на рынках при соблюдении противоэпидемиологических норм. Об это говорится в постановлении Минздрава №5 от 30 марта, подписанном главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко.
В документе говорится, что для противодействия распространению коронавирусной болезни органы исполнительной власти и местного самоуправления должны обеспечить на рынках соблюдение мер противоэпидемиологической защиты, а также:
1) нахождение на рынке не больше одного посетителя на 20 кв. м торговой площади,
2) соблюдение расстояния между покупателями в очереди не менее 5 м,
3) обеспечить персонал и покупателей средствами индивидуальной защиты,
4) для рынков выходного дня обеспечить расстояние между местами торговли не меньше 3 м.