Минздрав разрешил работу украинских рынков с определенными условиями. Документ

РепортерUA 31 Мар 2020 - 17:04

Министерство здравоохранения Украины разрешило торговлю на рынках при соблюдении противоэпидемиологических норм. Об это говорится в постановлении Минздрава №5 от 30 марта, подписанном главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко.

В документе говорится, что для противодействия распространению коронавирусной болезни органы исполнительной власти и местного самоуправления должны обеспечить на рынках соблюдение мер противоэпидемиологической защиты, а также:

1) нахождение на рынке не больше одного посетителя на 20 кв. м торговой площади,

2) соблюдение расстояния между покупателями в очереди не менее 5 м,

3) обеспечить персонал и покупателей средствами индивидуальной защиты,

4) для рынков выходного дня обеспечить расстояние между местами торговли не меньше 3 м.

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