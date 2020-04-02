В Китае фиксируют новую вспышку коронавируса

РепортерUA 02 Апр 2020 - 12:34

В Китае за прошлые сутки официально подтвердили 1,6 тысячи новых случаев коронавируса. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Как отметил врач, до этого Китаю удавалось сдерживать распространение болезни.

«К сожалению, зарегистрировано в Китае за прошедшие сутки 1,6 тыс. Новых случаев коронавирусной болезни. До этого Китаю удавалось сдерживать коронавирусную болезнь. Сегодня они официально сообщили о новых 1,6 тыс. случаев в сутки. Из них 7 – уже закончились летальным исходом», - сообщил Ляшко.

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