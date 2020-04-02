Запорожской области передали вторую партию тестов для выявления коронавируса. Фото

Сегодня, 2 апреля, Запорожской области передали тесты для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) по выявлению коронавирусной инфекции.
Тест ПЦР является одним из самых точных методов диагностики, поскольку дает возможность определить наличие инфекции даже при минимальном содержании ее штаммов в биологическом материале.
Председатель Запорожской облгосадминистрации Виталий Туринок поблагодарил благотворителей, в частности Запорожскую епархию УПЦ, которые поддержали инициативу Президента Украины и начали оказывать помощь врачам и жителям нашей области.
- Власть делает все возможное, чтобы защитить граждан и обеспечить необходимым оборудованием и средствами защиты врачей. Мы благодарны Украинской православной церкви за передачу нашей области высокоточных тестов из Южной Кореи. Сегодня медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты и тестсистемы особенно дефицитным товаром во всем мире, поэтому только слаженная работа бизнеса и власти позволит своевременно обеспечить наши больницы всем необходимым, - отметил председатель облгосадминистрации Виталий Туринок.
В мероприятии также приняли участие митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука и. о. директора Запорожского областного лабораторного центра МЗ Украины, главный санитарный врач Запорожской области Роман Терехов, который напомнил запорожцам, что важно выполнять основные меры безопасности. В частности, мыть руки, использовать антисептик, дезинфицировать личные вещи, избегать скопления людей, по возможности оставаться дома.
Это уже третья партия медицинской гуманитарной помощи для борьбы с коронавируса, которую получает Запорожская область за последние две недели.