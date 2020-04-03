Во Франции за сутки от коронавируса умерло более 1300 человек

РепортерUA 03 Апр 2020 - 09:28

Число жертв коронавируса во Франции за сутки выросло сразу на 1355. Об этом заявил глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон, сообщает France24.

В частности, из-за коронавируса умерли 884 людей в домах престарелых и других учреждениях ухода за пожилыми людьми. Также во Франции от коронавируса умер 471 человек.

«Во Франции мы сталкиваемся с исключительной эпидемией с беспрецедентным влиянием на здоровье населения», - сказал Саломон.

Как отмечается, всего в Франции умерли 5 387 человек.

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