Во Франции за сутки от коронавируса умерло более 1300 человек

Число жертв коронавируса во Франции за сутки выросло сразу на 1355. Об этом заявил глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон, сообщает France24.
В частности, из-за коронавируса умерли 884 людей в домах престарелых и других учреждениях ухода за пожилыми людьми. Также во Франции от коронавируса умер 471 человек.
«Во Франции мы сталкиваемся с исключительной эпидемией с беспрецедентным влиянием на здоровье населения», - сказал Саломон.
Как отмечается, всего в Франции умерли 5 387 человек.