Зеленский прокомментировал отказ мэра Запорожья останавливать общественный транспорт. Видео

Президент Владимир Зеленский указал главам городов и сел об обязательности выполнения всех ограничений, которые вводятся для противодействия распространению коронавируса. Об этом он заявил в своем видеообращении сегодня, 7 апреля.
«Я хочу подчеркнуть для председателей всех украинских городов и сел обязательное выполнение всех ограничений, связанных с противодействием коронавирусу», - подчеркнул Зеленский.
При этом президент отметил, что действия мэра Запорожья Владимира Буряка, который проигнорировал рекомендации правительства о приостановлении движения общественного транспорта, уже «получили реакцию Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел».