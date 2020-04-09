В Запорожье питомцы «Змеиной фермы» нуждаются в еде из-за карантина

Владелица проекта «Змеиная ферма» Светлана Бычковская обратилась за помощью к запорожцам. Она просит помочь пережить карантин ее питомцам, которые временно базируются в ДК «Днепроспецсталь».
«Мы с супругом Дмитрием привезли в Запорожье «Змеиную ферму», которая работала в ДК «Днепроспецсталь», а сейчас находится там же на карантине и планирует возобновить работу после его окончания. Ранее мы приезжали в Запорожье с другими проектами - «Крокодиловой фермой», выставкой растений-хищников и выставкой бабочек. 11 марта умер мой муж Дмитрий Бычковский. Мне очень сложно в такой ситуации, мы остались вдвоем с сыном и большим поголовьем животных, выставки закрыты для посетителей, поэтому источников дохода у нас нет. Мой долг – спасти животных, сохранить условия их обитания на должном уровне, чтобы никто не пострадал. Я хочу обратиться ко всем неравнодушным людям, которые могут мне помочь», - рассказала Светлана.
По словам женщины, нужны средства для покупки кормов, для оплаты за электроэнергию, чтобы поддерживать необходимую температуру в террариумах, для оплаты за жилье сотрудников, которые ухаживают за животными.
Средства можно перечислить на карту Приватбанка 4149 6293 9760 2277 на имя Бычковской Светланы Александровны. Телефон Светланы - 068-7776137.