В Черновицкой области вводят особый режим: закроют все магазины

В Черновицкой области из-за очень быстрого распространения коронавируса в ближайшие выходные в Черновицкой области введут особый режим. Об этом сообщает Черновицкая областная госадминистрация в Facebook.
«С 13:00 субботы, 11 апреля, до 6:00 понедельника, 13 апреля, в Черновицкой области будет действовать особый режим, буковинцев просят оставаться дома».
Как пояснил глава ОГА Сергей Осачук, в области будут закрыты все, даже продуктовые, магазины, а также автозаправочные станции. Заправляться смогут только «скорые», полицейские машины и автомобили служб спасения.
В ОГА сообщили также, что по рекомендации государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности дополнительные ограничительные меры в ближайшие выходные введут для всех западных областей Украины.