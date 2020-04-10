Коронавирус в Украине: число больных стремительно растет

В Украине по состоянию на 9.30 10 апреля зафиксировано 2203 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел.
Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки было зафиксировано 311 новых случаев коронавирусной болезни.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена: Винницкая область – 119 случаев; Волынская область – 41 случай; Днепропетровская область – 52 случая; Донецкая область – 11 случаев; Житомирская область – 41 случай; Закарпатская область — 56 случаев; Запорожская область –54 случая; Ивано-Франковская область – 254 случая; Кировоградская область – 82 случая; г. Киев – 348 случаев; Киевская область – 140 случаев; Львовская область – 82 случая; Луганская область – 3 случая; Николаевская область — 0 случаев; Одесская область – 46 случаев; Полтавская область – 20 случаев; Ровенская область – 85 случаев; Сумская область – 63 случая; Тернопольская область – 196 случаев; Харьковская область – 6 случаев; Херсонская область – 27 случаев; Хмельницкая область – 16 случаев; Черновицкая область – 366 случаев; Черкасская область – 86 случаев; Черниговская область – 9 случаев.