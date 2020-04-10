Коронавирус в Украине: число больных стремительно растет

РепортерUA 10 Апр 2020 - 09:56

В Украине по состоянию на 9.30 10 апреля зафиксировано 2203 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел.

Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки было зафиксировано 311 новых случаев коронавирусной болезни.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена: Винницкая область  – 119 случаев; Волынская область  – 41 случай; Днепропетровская область – 52 случая; Донецкая область  – 11 случаев; Житомирская область  – 41 случай; Закарпатская область — 56 случаев; Запорожская область –54 случая; Ивано-Франковская область  – 254 случая; Кировоградская область  – 82 случая; г. Киев  – 348 случаев; Киевская область  – 140 случаев; Львовская область  – 82 случая; Луганская область – 3 случая; Николаевская область — 0 случаев; Одесская область – 46 случаев; Полтавская область  – 20 случаев; Ровенская область  – 85 случаев; Сумская область  – 63 случая; Тернопольская область  – 196 случаев; Харьковская область  – 6 случаев; Херсонская область  – 27 случаев; Хмельницкая область  – 16 случаев; Черновицкая область  – 366 случаев; Черкасская область  – 86 случаев; Черниговская область – 9 случаев.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Как вы относитесь к вакцинации?
Loading...