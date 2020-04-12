В Мелитополе разбился военный истребитель. Фото

В Мелитополе 10 апреля разбился истребитель «МиГ-29». Расследованием занимаются следователи ГБР.
По предварительной информации, 10 апреля коло 21 часов вечера пилот одной из воинских частей Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется в городе Мелитополе, во время плановой посадки самолета «МиГ-29» нарушил правила полетов, что привело к повреждению самолета. В результате происшествия ни один человек не пострадала.
Сейчас следователи ГБР проводят осмотр места посадки самолета и выясняют причины происшествия.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном осуществляет Военная прокуратура Запорожского гарнизона Южного региона Украины.
Санкция статьи 416 УКУ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет.