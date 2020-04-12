В Мелитополе разбился военный истребитель. Фото

РепортерUA 12 Апр 2020 - 06:35

В Мелитополе 10 апреля разбился истребитель «МиГ-29». Расследованием занимаются следователи ГБР.

По предварительной информации, 10 апреля коло 21 часов вечера пилот одной из воинских частей Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется в городе Мелитополе, во время плановой посадки самолета «МиГ-29» нарушил правила полетов, что привело к повреждению самолета. В результате происшествия ни один человек не пострадала.

Сейчас следователи ГБР проводят осмотр места посадки самолета и выясняют причины происшествия.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном осуществляет Военная прокуратура Запорожского гарнизона Южного региона Украины.

Санкция статьи 416 УКУ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет.

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