В Запорожье задержали экс-беркутовца на сбыте оружия преступникам. Фото. Видео

РепортерUA 13 Апр 2020 - 11:45

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Запорожье экс-сотрудника расформированного в 2014 году спецподразделения милиции «Беркут» на незаконном изготовлении и сбыте огнестрельного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По предварительной версии следствия, бывший спецназовец, который сейчас возглавляет подразделение безопасности в одной из коммерческих столичных структур, одновременно с легальной работой занимался противоправной деятельностью. В частности, имея специальные знания по ремонту огнестрельного оружия, мужчина переделывал для продажи травматические и стартовые пистолеты на боевые. Клиентов он подыскивал через интернет-платформы и реализовывал через личные связи в криминальных кругах в Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях.

Правоохранители задержали злоумышленника в Запорожье во время очередной попытки продажи за 50 тыс. гривен 10 стартовых пистолетов, приведенных в боевое состояние, и более 200 патронов к ним. Во время обыска в его автомобиле изъяли еще один «модернизированный» пистолет с патронами.

Ранее оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов реализации злоумышленником оружия. Сейчас все изъятые средства поражения направлены для проведения соответствующих экспертиз. В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины задержанному объявлено о подозрении.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела, в том числе клиентов задержанного, а также привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконному обороту оружия.

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