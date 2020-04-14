Число выявленных зараженных COVID-19 приближается к 2 млн

Количество зараженных новым коронавирусом в мире достигло почти 2 миллиона человек. Соответствующие данные приводятся на сайте Университета Джонса Хопкинса, который осуществляет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.
Как сообщается, сейчас в мире 1 920 918 зараженных коронавирусом, среди них 119 686 человек умерли.
Наиболее тяжелая ситуация складывается в США. Там на 582 468 зараженных приходятся 21 220 смертей. В Испании заражены 170 099 человек, умерли 17 756, в Италии насчитывается 20 465 жертв на 159 516 инфицированных. Около 137 тысяч человек заражены во Франции, 130 тысяч – в Германии, 89 тысяч – в Великобритании.