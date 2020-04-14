Завербованного росслужбами генерала СБУ задержали по покушению на Осмаева. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов, пишет пресс-центр ведомства.
Оказалось, что он работал на российскую ФСБ. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.
Работу Шайтанова на ФСБ подтверждают имеющиеся материалы дела, среди которых аудио- и видеозаписи.
«К сожалению, человек, получил генеральское звание после Революции Достоинства и должен был защищать Украину, на самом деле работала против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это - важнейшая разоблачения Службы безопасности за всю историю Независимости», - заявил председатель СБ Украины Иван Баканов.
Как свидетельствуют материалы дела, Валерий Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций «А» СБ Украины, на самом деле находился на агентурной связи под псевдонимом «Бобыль» в полковника ФСБ Игоря Егорова. Последний является сотрудником Департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ - подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций как на территории Украины, так и других государств.
Следствие также обладает неоспоримыми доказательствами, по заданию спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планировал проведение террористических актов на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тыс долл США и паспорт гражданина РФ. В качестве исполнителя Шайтанов специально подобрал лицо среди бывших бойцов спецподразделений.
Подготовка к этим преступлениям четко зафиксирована в материалах дела.
Кроме того, Валерий Шайтанов собирал и передавал российской стороне информацию о:
- обстоятельствах проведения отдельных тайных операций в районе АТО / ООС и задействованных в них сотрудников;
- международном сотрудничестве отечественных спецслужб в сфере национальной безопасности и обороны;
- сотрудников руководящего звена Департамента контрразведки, оперативных подразделений СБ Украины и ЦСО «А», украинских разведывательных органов;
- подбор, изучение и привлечение офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ.
Зафиксировано агентурные встречи на территории европейских стран: Егорова с Шайтановым и с другими гражданами Украины, которые были привлечены к выполнению задач российской спецслужбы.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Проводятся обыски по месту жительства и временного пребывания Шайтанова, а также граждан Украины, подозреваемых в принадлежности к агентурном аппарате сотрудника ФСБ РФ Егорова. Устанавливаются обстоятельства их противоправной деятельности.
Отдельно следует отметить, что используя свое служебное положение Шайтанов получал разведывательную информацию от старших и высших офицеров Службы. В ходе досудебного расследования будет определена их причастность к разглашению сведений с ограниченным доступом.
Решается вопрос об объявлении Валерию Шайтанову о подозрении в совершении преступлений о государственной измене и террористическом акте УК Украины и избрания меры пресечения.