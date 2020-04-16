В Запорожской области выявлено уже 115 случаев коронавируса

По состоянию на утро 16 апреля в Запорожской области выявлено 115 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Минздрав.
В ЗОГА отмечают, что случаи заболевания выявлены: в г.. Запорожье - 56 человек; м. Мелитополь - 29 человек; м. Бердянск - 3 человека; м. Энергодар - 6 человек; Васильевский район - 2 человека; Запорожский район - 3 человека; Мелитопольский район - 8 человек; Новониколаевский район - 1 человек; Ореховский район - 3 человека; Пологовский район - 1 человек; Токмакский район - 1 человек; Каменско-Днепровский - 1 человек, Акимовский - 1 человек.
Сейчас госпитализированы 39 человек: в областной инфекционной больнице находится 20 человек, в Запорожской городской больницы №6 - 1 человек, в инфекционной больнице г.. Мелитополя - 12 человек, Бердянское ТМО - 1 человек, в Пологовской многопрофильной больницы интенсивного лечения - 2, в Днепрорудненский городской больницы - 3. Амбулаторно лечится 62 больных коронавирусной инфекцией. Все больные изолированные (госпитализированы), им оказывается необходимая медицинская помощь.
О причинах заболевания COVID-19 у пациентов области, эпидемиологи сообщат: все первые случаи были привезены из-за границы, после чего заболевание распространилось на контактных лиц. Причина отдельных случаев еще устанавливается.